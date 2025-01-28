Москва, 28 января, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Российский футболист и нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин сравнил уровень чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с отходами жизнедеятельности. Заявление прозвучало в подкасте заслуженного мастера спорта России Фёдора Смолова.

Спортсмен вспомнил о моменте, когда он и другой российский футболист Павел Мамаев отбыли наказание.

«Когда мы вышли из тюрьмы в 2019 году, чемпионат России уже г… м был, честно. Если мы, люди, которые год не играли, вышли на хорошем уровне…», — сказал спортсмен.

По его мнению, расцвет чемпионата пришелся на период, длившийся с 2005 по 2015 годы, когда в первенстве соперничали клубы «Зенит» и ЦСКА.

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