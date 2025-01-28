Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Кроссовер Б+ и электромобиль «е-Нива», которые являются перспективными моделями «АвтоВАЗа», были представлены президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита на указанное предприятие.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

До этого главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

Ранее, 28 января, стало известно, что президент России прибыл на завод «АвтоВАЗ» в городе Тольятти.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа на заводе «АвтоВАЗ». В середине ноября стало известно, что предприятие пообещало начать выпуск этой модели весной 2025 года.