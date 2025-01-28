Вашингтон, 28 января, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Частые угрозы президента США Дональда Трампа ввести высокие торговые пошлины против ряда стран могут привести к непредсказуемой эскалации и нанести ущерб не только американской экономике, но и мировой. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Global Look Press/Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Вихрь требований Трампа, которые не всегда касаются торговли, выводит его на путь нескольких одновременных конфронтаций в разных частях света, что может привести к непредсказуемой эскалации в ущерб американской и мировой экономике», — указано в публикации.

Уточняется, что введение новых таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили.

В материале также приводятся слова бывшего сотрудника отдела политического планирования Госдепартамента США Эдварда Фишмена, который уверен, что ввод Соединёнными Штатами пошлин приведёт к потере позиций в экономической войне с Китаем, ведь другие страны предпочтут торговать с китайцами на более выгодных условиях.

В декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

Также республиканец не исключал ввод 100% пошлин на продукцию стран БРИКС и высокие пошлины для Канады.

В то же время, американская газета Politico ранее сообщила, что администрации Трампа пока не удалось сформировать единую позицию касательно дальнейших действий по введению пошлин на продукцию из других государств.

Отсутствие определённости в вопросе связывается с тем, что предложения выдвигают два разных политических лагеря. Первый сформировался вокруг министра финансов США Скотта Бессента и главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета. Они настаивают на постепенных и точечных пошлинах, которые не приведут к разгону инфляции. Им противостоит торговый представитель США Джеймисон Грир и ещё ряд политиков, поддерживающих повсеместные тарифы.