Москва, 28 января, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» сбили в зоне проведения спецоперации гексокоптер Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Соответствующие кадры опубликовал 28 января глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

By АрміяІнформ

По его словам, на Красно-Лиманском направлении украинские подразделения стали чаще применять беспилотники «Баба Яга». Операторы БПЛА из группы «Шрама» ночью обнаружили такой дрон. Дополнительно его сопровождал вражеский БПЛА меньшего размера.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> работа БПЛА группы «Шрама»

«Как известно, РЭБ не действует на «Бабу Ягу», так как она управляется при помощи системы спутниковой связи «Старлинк». Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают «Бабу Ягу» своими же дронами», — отметил Кадыров.

12 января Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трёх украинских БПЛА «Баба-яга». На кадрах показано, как гексакоптер, находящийся над населённым пунктом, попадает в прицел, а затем взрывается.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в середине декабря уничтожили на каховском направлении полевой аэродром беспилотников «Баба-яга». Объект располагался на правом берегу Днепра.