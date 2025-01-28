Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе посещения «АвтоВАЗа» пообщался с работниками предприятия и отметил, что завод развивается. Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

На опубликованных пресс-службой кадрах видно, как президент подошёл к работникам «АвтоВАЗа» в одном из цехов.

«Смотрю, развивается завод-то. Здорово. Все предрекали кончину «АвтоВАЗу», но ничего [у недоброжелателей] не получилось», — сказал Путин.

Президент отметил, что производительность труда на предприятии и количество выпускаемых «АвтоВАЗом» автомобилей увеличивается.

Как передавало ИА Регнум, посещением «АвтоВАЗа» Путин начал свою рабочую поездку в Самарскую область. Главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», производство которого начнётся в апреле.

«Лада Искра» была представлена в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Машина снабжена 106-сильным двигателем объёмом 1,6 л. Габариты автомобиля — 4333 × 1777 × 1517 мм, размер колёсной базы — 2603 мм.

Путин 28 января также посетит Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где проведёт совещание по вопросам развития беспилотной авиации.