Лондон, 28 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Новая катастрофа ожидает ВСУ, когда российские войска освободят город Красноармейск в ДНР. Об этом заявил 28 января британский аналитик Александр Меркурис.

«Если Покровск (украинское название Красноармейска) будет освобождён, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — сказал эксперт.

Меркурис подчеркнул, что Вооружённые силы России близки к тому, чтобы перерезать все линии связи ВСУ с городом, включая автомобильные и железнодорожные пути.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в силовых структурах заявили, что подразделения Вооружённых сил Украины наносят удары по Красноармейску, не покидая черты города. По разведданным, украинские военные активно работают артиллерией и РСЗО внутри населённого пункта, разрушая городскую инфраструктуру и убивая его жителей. Под удары украинских сил зачастую попадают микрорайоны Шахтёрский и Южный.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что прорыв российских войск в Красноармейск обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. По его словам, бойцы ВС РФ активно развивают успех в ДНР и ведут успешные бои с украинскими силами.