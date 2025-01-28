Москва, 28 января, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Максим Богодвид Ту-160

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полёта составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что все полёты воздушных судов ВКС России выполняются в строгом соответствии с нормами международного права.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944202" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев ТУ-160М. Об этом 18 декабря заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Ту-160М является модернизированной версией созданного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Самолёт может развивать скорость до 2000 км/ч.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в войска поступят четыре ракетоносца Ту-160М. Вместе с ними будут переданы стратегическая атомная подводная лодка «Князь Пожарский» и новые образцы экипировки повышенной прочности для солдат.