Москва, 28 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. СБУ организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии генерал-майору ВС РФ Виталию Терёхину, использовав для этого двух московских курьеров, сообщил во вторник, 28 января, Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Сергей Кузнецов

По этим данным, представители СБУ разместили объявление в профильном чате в одной из соцсетей. На сообщение откликнулись двое безработных граждан, которым выдали координаты места с венком и адрес получателя, поручили оставить венок и уйти. Кто является получателем, курьерам не сообщали.

Венок обнаружили родственники Терёхина. По их вызову на место приехали полиция и взрывотехники. Взрывного устройства в венке не было. Личности курьеров были определены по камерам видеонаблюдения. Их разыскивают.

Терёхин — дважды кавалер ордена Мужества, также он был награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими, отметили авторы. В мае 2024 года указом президента Владимира Путина Терёхину присвоили звание генерал-майора.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в результате взрыва у своего дома в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Предполагаемый исполнитель теракта, который заминировал самокат и транслировал организаторам съёмку подъезда Кириллова, был задержан в Подмосковье. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Этот теракт лишний раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции на Украине, добавил он.

В январе сотрудники ФСБ предотвратили попытку отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области. Теракт пыталась организовать украинская спецслужба. Агент киевского режима планировал применить токсичные химические вещества, вызывающие ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.