Вашингтон, 28 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Учёные перевели стрелки на символических «Часах Судного дня» на 1 секунду ближе к «ядерной полуночи», до которой теперь осталось 89 секунд. Об этом сообщил председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

Так близко к «полуночи» стрелки не были никогда. Издание вело трансляцию мероприятия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Часы Судного дня» от Бюллетеня атомных учёных установлены на 89 секунд до полуночи

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года генеральный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон заявляла, что учёные, ведущие проект «Часы Судного дня», не стали передвигать стрелки часов. Тогда они показывали 90 секунд до «ядерной полуночи».

В марте 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не нагнетать ажиотаж вокруг «Часов Судного дня». Он выразил мнение, что это не очень корректная и полезная инициатива.

В августе 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что, по его оценкам, «Часы Судного дня» показывают «без двух минут». Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что ход часов необратим. Рябков добавил, что подходить к происходящему следует со всей ответственностью.