Пусан, Южная Корея, 28 января, 2025, 18:29 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Пусане прямо на взлётно-посадочной полосе загорелся самолёт, на борту которого было 169 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом сообщило местное агентство Yonhap.

en. yna. co. kr

«У самолёта авиакомпании Air Busan, направлявшегося в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ в Пусане, расположенного примерно в 320 км к юго-востоку от Сеула, загорелся хвост перед взлётом. Вскоре пожар распространился на фюзеляж всего воздушного судна», — указано в публикации.

Уточняется, что все пассажиры и персонал на борту были эвакуированы с помощью надувного трапа. По данным агентства, в итоге никто серьёзно не пострадал, только три человека получили незначительные травмы при эвакуации.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря пассажирский авиалайнер, прибывший в аэропорт Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее из Бангкока (Таиланд), при посадке врезался во внешнее ограждение и загорелся. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, по меньшей мере 28 человек погибли. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения со стаей птиц.