Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Во время посещения президентом России Владимиром Путиным «АвтоВАЗа» главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Об этом во вторник, 28 января, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Старт производства данного автомобиля намечен на апрель.

«Рабочая поездка президента в Самарскую область началась с посещения завода «АвтоВАЗ». Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», старт производства которого намечен на апрель 2025 года», — сказано в сообщении.

На опубликованных пресс-службой кадрах видно, как президент в сопровождении главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова подошёл к автомобилю вишнёвого цвета и осмотрел его салон.

«Лада Искра» была представлена в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Машина снабжена 106-сильным двигателем (в другой версии — 90-сильным) объёмом 1,6 л. Габариты автомобиля — 4333 × 1777 × 1517 мм, размер колёсной базы — 2603 мм.

С 2026 года планируется выпуск второго поколения автомобиля, мощность силовых агрегатов составит 120 л. с. В обоих поколениях предполагается выпуск автомобилей с механической трансмиссией и машин с двумя педалями.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе посещения «АвтоВАЗа» также пообщается с работниками завода. Кроме того, 28 января он посетит Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где проведёт совещание по вопросам развития беспилотной авиации.

Ранее президент посещал Тольятти в 2012 году. Тогда он принял участие в запуске производства новой модели Lada Largus и провёл совещание по вопросам развития автопрома.