Москва, 28 января, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Западные страны без предварительных разбирательств обвинили Россию в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Об этом в интервью «Российской газете» 28 января заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Погрануправление Финляндии

По его словам, Запад воспользовался инцидентами, связанными с Латвией, Швецией и Финляндией, для усиления военного присутствия на Балтике.

«Известно, что в январе произошло несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых Запад без разбирательств обвинил нашу страну, используя это как повод для увеличения военного присутствия в Балтийском море», ― отметил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября прошлого года финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении кабеля, связывающего Финляндию и ФРГ. 19 ноября директор по технологиям литовской телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс проинформировал, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель. Новый разрыв телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией зафиксировали 3 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

13 января был повреждён подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Газета The Washington Post заявила, что разведслужбы США и европейских стран не смогли подтвердить, что Россия причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Они постепенно приходят к мнению, что, скорее всего, это стало результатом аварий. В частности, нет свидетельств того, что коммерческие суда умышленно волокли якоря по дну в районах, где проходят кабели, отметило издание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 января заявила, что Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Она отметила, что на Западе виновных установили ещё до начала расследования, «как это у них всегда и происходит».