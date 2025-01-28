Нью-Йорк, США, 28 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Рассуждения о возможном допуске сборной России к участию в Кубке мира по хоккею в 2028 году преждевременны. Об этом 28 января заявил вице‑комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли телеканалу «Матч ТВ».

Петр Ковалев/ТАСС

«Слишком рано говорить об этом», — ответил Дэйли на соответствующий вопрос.

Он подтвердил, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о проведении Кубка мира — 2028 без её участия. В дальнейшем, добавил Дэйли, планируется проводить турнир каждые четыре года.

Предыдущий Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в канадском Торонто при участии сборных Канады, США, Чехии, Финляндии, России, Швеции, а также европейской и североамериканской команд до 23 лет. Российские хоккеисты в полуфинале уступили канадцам (3:5), которые затем победили в турнире.

Как сообщало ИА Регнум, с февраля 2022 года в связи с конфликтом на Украине российским командам запретили участвовать в турнирах под эгидой IIHF. В феврале 2024 года организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

В декабре главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал возможным условием возвращения спортсменов из РФ на международные соревнования приход к власти в США Дональда Трампа.

По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной, у российских хоккеистов есть большие шансы вернуться на турниры IIHF в 2025 году.