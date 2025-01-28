Киев, 28 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки при соблюдении определённых условий. Об этом сообщил депутат Верховной рады Тарас Мельничук.

«Право на телефонные разговоры военнопленным предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — рассказал он.

Мельничук добавил, что возможность совершить телефонный звонок также зависит от текущих технических условий. По его словам, вызовы производятся с помощью IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Россия и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек. После возвращения в РФ освобождённые военные пройдут полное лечение и реабилитацию. Как заявили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

В конце прошлого года Москва и Киев провели также при посредничестве ОАЭ большой обмен в формате 150 на 150. При этом в начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет забирать. Омбудсмен отметила, что Украина затягивает обмен пленными при том, что украинские военные находятся в РФ уже более года.