Мурманск, 28 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Повреждение обшивки края борта получил атомный ледокол «50 лет Победы», находящийся в Карском море. Об этом сообщило 28 января ФГУП «Атомфлот» (является дочерней организацией корпорации «Росатом»).

«Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта», — уточнили представители предприятия.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, в «Атомфлоте» заверили, что системам жизнеобеспечения и реакторной установке ледокола ничего не угрожает. Мореходные качества корабля не утеряны.

«Атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме», — добавили в организации.

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