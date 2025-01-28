Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 января прибыл на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти (Самарская область).

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Российскому лидеру показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», старт производства которого намечен на апрель. Далее глава государства планирует пообщаться с работниками завода.

В этот же день президент РФ посетит Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Там Путин проведёт совещание по вопросу развития беспилотной авиации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944192" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рабочая поездка Президента в Самарскую область началась с посещения завода «АвтоВАЗ»

Последний раз глава государства посещал Тольятти более 10 лет назад. В апреле 2012 года он поучаствовал в запуске производства новой модели Lada Largus и провёл совещание по вопросу развития российской автомобильной промышленности.

Ранее Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа. Стоимость базовой модели составила 2,6–2,8 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, модель «Лада Искра» была представлена общественности в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Машина снабжена 106-сильным двигателем объёмом 1,6 л. Габариты новинки составляют 4333 × 1777 × 1517 мм, а размер колёсной базы — 2603 мм.