Москва, 28 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Соглашение о «столетнем партнёрстве» с Киевом необходимо Лондону для создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, заявил 28 января помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Николай Патрушев

«Недавним заключением соглашения «о столетнем партнёрстве» между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины», — приводит слова Патрушева «Российская газета».

Патрушев напомнил, как на протяжении нескольких столетий Англия «цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами», игнорировала мародёрство, грабежи и насилие над мирными жителями, чтобы расширить собственное влияние в мире.

Как передавало ИА Регнум, рассчитанное на столетие соглашение о партнёрстве подписали 16 января глава киевского режима Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер, прибывший в столицу Украины с необъявленным визитом.

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