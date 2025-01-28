Патрушев указал на планы Лондона создать колонию на Украине
Патрушев: Лондон через соглашение с Киевом хочет создать колонию на Украине
Москва, 28 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Соглашение о «столетнем партнёрстве» с Киевом необходимо Лондону для создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины, заявил 28 января помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Недавним заключением соглашения «о столетнем партнёрстве» между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины», — приводит слова Патрушева «Российская газета».
Патрушев напомнил, как на протяжении нескольких столетий Англия «цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами», игнорировала мародёрство, грабежи и насилие над мирными жителями, чтобы расширить собственное влияние в мире.
Как передавало ИА Регнум, рассчитанное на столетие соглашение о партнёрстве подписали 16 января глава киевского режима Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер, прибывший в столицу Украины с необъявленным визитом.
Новость дополняется