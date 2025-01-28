В Москве состоялась премьера документальной ленты об СВО
Москва, 28 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Премьера документального фильма-тетралогии «У края бездны» состоялась 27 января в Москве в кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат все четыре части ленты выйдут уже 6 февраля. Работа независимых авторов Максима Фадеева и Сергея Белоуса станет первым документальным фильмом об СВО, который покажут в кинотеатрах по всей стране.
«Осенью 14-го года во время боёв за донецкий аэропорт я познакомился с ребятами из батальона «Сомали» — совершенно безбашенными пацанами, таких можно встретить только в шахтёрских посёлках Донбасса», — делится режиссёр фильма Максим Фадеев.
Режиссёр рассказал, что все эти годы они часто становились героями его съёмок на передовой. «Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным Воробей и бойцы первой ротно-тактической группы батальона «Сомали» стали моими проводниками и ангелами-хранителями. Рыжеволосому донецкому мальчишке Роману Воробьёву и его пацанам мы и посвящаем этот фильм», — сказал Фадеев.
Главный герой фильма — Роман Воробьёв (позывной Воробей) удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. На премьеру специально приехали те немногие бойцы из отряда «Сомали», герои тетралогии «У края бездны», которые вместе с создателями ленты также поднялись на сцену по позывным Цыган, Дэр, Хаса, Камыш, Лев, Медведь, Малой, Зеба. В зале присутствовали родные погибших бойцов.
Сбор гостей и начало премьеры прошло под оригинальные музыкальные композиции Александра Осипова из фильма в исполнении инструментального ансамбля-октета под руководством дирижёра, лауреата многочисленных национальных и международных конкурсов Владимира Хайрова.
Показ фильма завершился повторным выходом авторов и героев фильма под бурные и продолжительные зрительские аплодисменты. Павших бойцов почтили минутой молчания.
Гостями премьеры стали актриса и общественный деятель Ольга Будина, актёр Игорь Петренко, продюсер Юрий Бардаш, пранкер Алексей Столяров (Лексус), блогер Лилия Абрамова (Татарка FM), дрессировщик Эдгар Запашный, актёр Аристарх Венес и многие другие.