Москва, 28 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Премьера документального фильма-тетралогии «У края бездны» состоялась 27 января в Москве в кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат все четыре части ленты выйдут уже 6 февраля. Работа независимых авторов Максима Фадеева и Сергея Белоуса станет первым документальным фильмом об СВО, который покажут в кинотеатрах по всей стране.

Афиша фильма «У края бездны»

«Осенью 14-го года во время боёв за донецкий аэропорт я познакомился с ребятами из батальона «Сомали» — совершенно безбашенными пацанами, таких можно встретить только в шахтёрских посёлках Донбасса», — делится режиссёр фильма Максим Фадеев.

RealDoc Кадр из фильма «У края бездны»

Режиссёр рассказал, что все эти годы они часто становились героями его съёмок на передовой. «Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным Воробей и бойцы первой ротно-тактической группы батальона «Сомали» стали моими проводниками и ангелами-хранителями. Рыжеволосому донецкому мальчишке Роману Воробьёву и его пацанам мы и посвящаем этот фильм», — сказал Фадеев.

Главный герой фильма — Роман Воробьёв (позывной Воробей) удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. На премьеру специально приехали те немногие бойцы из отряда «Сомали», герои тетралогии «У края бездны», которые вместе с создателями ленты также поднялись на сцену по позывным Цыган, Дэр, Хаса, Камыш, Лев, Медведь, Малой, Зеба. В зале присутствовали родные погибших бойцов.

Сбор гостей и начало премьеры прошло под оригинальные музыкальные композиции Александра Осипова из фильма в исполнении инструментального ансамбля-октета под руководством дирижёра, лауреата многочисленных национальных и международных конкурсов Владимира Хайрова.

Показ фильма завершился повторным выходом авторов и героев фильма под бурные и продолжительные зрительские аплодисменты. Павших бойцов почтили минутой молчания.

Гостями премьеры стали актриса и общественный деятель Ольга Будина, актёр Игорь Петренко, продюсер Юрий Бардаш, пранкер Алексей Столяров (Лексус), блогер Лилия Абрамова (Татарка FM), дрессировщик Эдгар Запашный, актёр Аристарх Венес и многие другие.