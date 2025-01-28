Копенгаген, 28 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен во вторник, 28 января, заявил, что президент США Дональд Трамп «не получит» Гренландию.

Zuma\TASS

Решать судьбу острова должны его жители, заявил Расмуссен, передаёт портал Ekstra Bladet.

«Трамп не получит Гренландию. Гренландия — это Гренландия. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищён международным законодательством и уставом ООН», — сказал министр.

С аналогичным заявлением выступил и глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

Трамп позднее отметил, что США смогут установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения руководства Дании. По данным СМИ, телефонный разговор президента США с премьер-министром Дании Метте Фредериксен был посвящён острову и прошёл «очень плохо».

Гренландия для Трампа — чужая, но выгодная и удобная территория, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Президенту США нужны полезные ископаемые, выход в Арктику, контроль пути, альтернативного Северному морскому, и сама территория, на которой можно разместить новые базы, население же Гренландии для него — чужие люди и инструмент для реализации амбиций, указывал эксперт.