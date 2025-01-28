Москва, 28 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В российские школы со следующего учебного года вернётся предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом 28 января на торжественном пленарном заседании ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать [основы] духовно-нравственной культуры России», ― уточнил министр.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение предмета важным для современной российской школы. Он добавил, чтоосновы духовно-нравственной культуры РФ вновь появятся в школьной программе для учащихся 5-7-х классов. Его будут преподавать учителя истории.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом её работы стали договорённости о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах», — заявил патриарх.

Как сообщало ИА Регнум, в Минпросвящения в 2022 году заявили, что в российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников для 5—9-х классов.

В феврале 2024 года Министерство просвещения России издало об исключении с 1 сентября 2025 года из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Проект приказа предусматривает увеличение количества уроков истории с двух до трёх в неделю для школьников с пятого по восьмой класс за счёт исключения часов обществознания и за счёт включения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в курс «История нашего края».

С критикой этой инициативы выступил патриарх Кирилл. Владыка напомнил, что предмет об основах духовно-нравственной культуры России был введён в школьную программу для учеников 5-7 классов по инициативе РПЦ, её поддержал президент России Владимир Путин. Решение об её исключении может говорить о разном целеполагании церкви и властей.

Патриарх добавил, что вряд ли это сейчас нужно для российской молодёжи. Кроме того, школьники из православных семей в таких регионах, как Татарстан, Дагестан, Чечня, утратят возможность изучать основы православной культуры, потому что там в основном мусульманская культура и история края будет связана с мусульманской религией.