Вашингтон, 28 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. После отказа от импорта газа из РФ Германия продолжает закупать российское голубое топливо, но через третьи страны. Об этом пишет американское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на энергетические компании в Европе.

(сс) Ken Hodge

В публикации приводятся данные немецкой национальной энергетической компании Sefe, которая в 2024 году закупила 58 партий российского СПГ через французский порт Дюнкерк, что в шесть раз превышает показатель 2023 года.

«Германия запретила импорт российского СПГ в свои порты. Но импорт, официально поставляемый из Франции и Бельгии, на самом деле состоит из российского СПГ, что фактически обеляет этот газ», — сообщил специалист по энергетической политике бельгийского аналитического центра Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис, добавив, что Бельгия вообще не добывает газ.

В материале также уточняется, что отсутствие прозрачности на внутреннем газовом рынке ЕС привело к взаимным обвинениям между государствами-членами, ведь никто из них не хочет брать на себя ответственность.

Как передавало ИА Регнум, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума заявил, что состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство там упало до минимума за десять лет. Миллер уточнил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.