Баку, 28 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Баку не имеет территориальных претензий к Еревану, однако Армения должна обеспечить возможность беспрепятственного проезда через свою территорию из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил 28 января на совещании по вопросам транспорта.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Ещё раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», — отметил Алиев, говоря о Нахичевани.

Он напомнил, что азербайджанская сторона и на международном уровне, и в ходе двусторонних контактов постоянно говорит о необходимости комфортного и свободного проезда, без каких-либо проверок и препятствий, в эксклав, отделённый от основной территории Сюникской областью Армении.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан настаивает на строительстве так называемого Зангезурского транспортного коридора, который свяжет основную часть страны с Нахичеванью через армянский Сюник. Ереван возражает против этого проекта, предлагая Баку открыть дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании БРИКС в Казани 24 октября предложил Баку обеспечить транспортное сообщение с Нахичеванью по упрощённым процедурам пограничного и таможенного контроля.

Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трёхсторонних договорённостей на высшем уровне (РФ, Армении и Азербайджана), напомнила ранее в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.