Москва, 28 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Многие считают февраль самым романтичным месяцем в году. И в Москве в этом месяце театры и другие площадки проведут мероприятия, которые только подчеркнут это настроение и раскроют тему любви с неожиданных сторон.

Московский международный дом музыки

Например, в Театре Пушкина состоится показ спектакля «Влюбленный Шекспир». Постановка базируется на «оскароносном» киносценарии британского драматурга Тома Стоппарда. Она рассказывает историю молодого, талантливого, но бедного Шекспира, который влюблен в Виолу, против воли помолвленную с другим. Девушка мечтает играть в театре, но женщинам путь на сцену закрыт. Тогда Виола переодевается в мужской костюм, а вдохновлённый Шекспир пишет одну из самых красивых пьес о любви.

Также Театр Пушкина покажет постановку «Драматическая песня Бориса Равенских». В ней раскрывается путь героя, который мечтал о своём театре, о творческой команде, с которой можно было бы воплотить самые смелые замыслы. И в 1960 году его мечта осуществилась: он был назначен главным режиссёром Театра Пушкина.

Проект Luminary проведёт премьеру программы при свечах «В объятия любви» в Московском доме музыки. На сцену выйдет камерный состав оркестра Luminary под управлением дирижёра Павла Гогадзе в сопровождении вокалистов. Вместе они представят классические произведения и поп-композиции в элегантной оркестровой аранжировке.

В Государственном Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт Натальи Гулькиной. Специальная программа объединяет как предыдущие хиты, так и новые песни. На концерте также выступят её друзья и коллеги: Николай Басков, Эльчин Азизов, Анита Цой, Татьяна Буланова, Хор Турецкого и многие другие.

«Москонцерт холл» приглашает зрителей на спектакль «Маршрут перестроен» квартета «Заячий стон». В центре сюжета постановки — четыре героя, которые решили не раздумывать над вопросом «А что, если все бросить и начать сначала?» и отправиться в путь, где приключения поджидают за каждым поворотом.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Перголези. Stabat Mater» симфонической капеллы «Академия русской музыки» под управлением маэстро Ивана Никифорчина. На сцене исполнят шедевры мировой классической музыки — произведения Альбинони, Барбера, Малера и Перголези.

Новый театр покажет постановку «Розовое платье», спектакль Эдуарда Боякова, который представляет собой своеобразное продолжение классической пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Действие происходит спустя 30 лет после времени создания и действия пьесы Чехова. Авторы спектакля создают свой чеховский мир, где главная героиня оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи.

В свою очередь, Театр Антона Чехова покажет постановку «Трое в парке, не считая собаки» — спектакль о любви, которая может случиться в любом возрасте. Лирическая комедия с Геннадием Хазановым и Ольгой Остроумовой в главных ролях расскажет о том, что любая мечта может стать реальностью.

На сцене РАМТа зрители смогут увидеть балет «Спящая красавица». Старинная французская сказка переложена на язык музыки и танца Петром Ильичом Чайковским и Мариусом Петипа. Именно Петипа настоял, чтобы роль злой колдуньи Карабос исполняли исключительно мужчины.