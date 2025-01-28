Москва, 28 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Случаи изъятия у туристов мясных и молочных продуктов из ЕС при пересечении государственной границы России были, но они носят единичный характер, сообщила во вторник, 28 января, пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

РИА Новости/Евгений Биятов

В таких ситуациях туристам грозит только изъятие товаров, но не штрафы, сказано в сообщении. Эксперты РСТ рекомендовали заранее изучить таможенные правила стран вылета и прилёта, а также транзитных направлений.

«Если продукты, приобретённые в Европе, обнаружат во время пересадки, например, в Стамбуле, могут предложить их просто оставить или съесть, чтобы не оформлять изъятие. Это процедура длительная, можно опоздать на рейс. Если уж очень хочется привезти деликатесов, лучше приобретать сыры и колбасы в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС», — отметил вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Как передавало ИА Регнум, Россельхознадзор ввёл с 20 января запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Евросоюза на фоне угрозы распространения ящура. Одной из причин появления болезни ведомство назвало бесконтрольное движение живого скота через Украину по территории Европы. В начале января вспышку ящура зафиксировали в Германии. Помимо России, запрет на импорт мяса и молока ввели Мексика, Южная Корея и Великобритания.

В ноябре 2024 года правительство РФ продлило продуктовое эмбарго до 2026 года. К запрещённым к ввозу продуктам, как и прежде, относится мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция. Правительство расширило список стран, продукция из которых подпадает под действие эмбарго, — к ним добавилась Новая Зеландия.