* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Берлин, 28 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии задержали гражданина РФ, которого заподозрили в сборе средств для террористической группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 28 января Генеральная прокуратора ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генпрокуратура распорядилась сегодня на основании ордера на арест, выданного следственным судьёй Верховного суда ФРГ, задержать в Берлине российского гражданина», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо финансирования ИГ, мужчину подозревают в членстве в преступной организации и нарушении немецкого законодательства о внешнеэкономической деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в ФРГ по подозрению в сборе денег для ИГ задержали двоих граждан РФ. Арест сопровождался обысками на объектах в Берлине, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Саксонии. По версии немецкого следствия, в начале лета 2022 года указанные лица вступили в террористическую организацию, где занимались сбором средств в Германии и других странах Европы.

В июне 2024 года в аэропорту Кёльн-Бонн в ФРГ задержали мужчину, которого заподозрили в связях с ИГ. Было установлено, что задержанный имеет тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина перевёл через криптовалютную биржу на счёт другой террористической группировки, которая связана с ИГ, почти $1,7 тыс.