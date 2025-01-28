В Госдуме предложили запретить иноагентам просветительскую деятельность
Москва, 28 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Запрет на просветительскую деятельность, в том числе на лекции и мастер-классы, следует ввести в России для иностранных агентов. Об этом 28 января заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Выступая на заседании комиссии, он предложил рассмотреть ряд подготовленных ею инициатив, касающихся в том числе исключения иноагентов из процесса образования и просвещения.
«В случае принятия законопроекта мы исключим всех иноагентов из просветительской деятельности, они не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения», — пояснил Пискарёв.
Он добавил, что признание организации иноагентом будет означать, что действие её образовательной лицензии прекратят.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублёвых счетов для выплат иноагентам. На счета, открытые в уполномоченном банке, будут поступать выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов, а также доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта, доходы в виде процентов по вкладам или от долевого участия в организациях, включая дивиденды. Так будет происходить до тех пор, пока лицо находится в реестре иноагентов.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные здесь же средства.