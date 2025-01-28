Москва, 28 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Запрет на просветительскую деятельность, в том числе на лекции и мастер-классы, следует ввести в России для иностранных агентов. Об этом 28 января заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выступая на заседании комиссии, он предложил рассмотреть ряд подготовленных ею инициатив, касающихся в том числе исключения иноагентов из процесса образования и просвещения.

«В случае принятия законопроекта мы исключим всех иноагентов из просветительской деятельности, они не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения», — пояснил Пискарёв.

Он добавил, что признание организации иноагентом будет означать, что действие её образовательной лицензии прекратят.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублёвых счетов для выплат иноагентам. На счета, открытые в уполномоченном банке, будут поступать выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов, а также доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта, доходы в виде процентов по вкладам или от долевого участия в организациях, включая дивиденды. Так будет происходить до тех пор, пока лицо находится в реестре иноагентов.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные здесь же средства.