Москва, 28 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. В России за прошедший год более чем на треть выросло производство легковых автомобилей. Об этом 28 января на совещании в Совете Федерации сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов.

Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, по итогам 2024 года по выпуску автотранспортных средств удалось достичь положительны значений ― рост в целом составил 33%.

«В легковом сегменте [увеличение] на 38%, по легкому коммерческому ― 27%», ― уточнил замглавы департамента.

По грузовым автомобилям и автобусам темпы роста были ниже ― 7% и 1% соответственно, добавил Чернов.

Как передавало ИА Регнум, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 3 января сообщил, что суммарные производственные мощности российских автомобильных заводов достигают 3 млн единиц. Он назвал имеющееся в РФ количество предприятий по выпуску автомобилей оптимальным.

В начале декабря Минпромторг опубликовал данные, согласно которым продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 11%. По итогам ноября 2024 года в РФ было продано 145 тыс. новых транспортных средств. Это на 7% больше, чем в ноябре 2023 года, но на 27% меньше, чем в октябре 2024 года.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ 27 января сообщил, что впервые начал выпуск новой Lada Vesta, оснащённой шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Ранее в компании заявили, что начнут выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. В этом семействе будет седан, универсал и его кросс-версия. Мощность двигателя новой модели составит 106 л. с.