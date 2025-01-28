Москва, 28 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому собираемость взносов на капитальный ремонт будет увеличена с 50% до 60% для домов, которые откладывают эти средства на специальный счёт.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Согласно данному законопроекту, будут внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, и собираемость взносов на капремонт будет увеличена на 10%, но только для домов, которые используют спецсчёт.

«Сейчас, если владельцы специального счёта и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счёта переходит на счёт регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50% от начисленных», — отметил в беседе с «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В пояснительной записке к документу указано, что увеличение собираемости взносов нацелено на ускорение сбора необходимых средств и обеспечение своевременного проведения ремонтных работ в зданиях.

Как передавало ИА Регнум, в начале января Колунов также предупредил о повышении тарифов на ЖКХ на 12% с 1 июля. Произойдёт пересмотр цен, включая оплату за газ, электричество, водоснабжение и отопление, добавил он.