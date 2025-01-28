Краснодар, 28 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Поиск сотрудников во временно закрытые аэропорты Краснодара и Анапы не связан с продолжением работы, никакой информации о планируемом открытии гаваней нет, сообщили 28 января в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».

РИА Новости/Виталий Тимкив

Компания в беседе с «РИА Новости» объяснила поиск новых сотрудников работой по сохранению кадрового состава.

«Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодар и Анапа, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности, а также готовим специалистов целевым образом», — сказал собеседник агентства.

В частности, на работу в этих аэропортах ищут инспекторов по досмотру, кинологов, грузчиков, водителей спецтехники, операторов видеонаблюдения и сопровождающих для маломобильных пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2022 года Росавиация приостановила авиарейсы на юг России. Аэропорты закрыли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и не только.

В декабре 2024 года правительство РФ выделило более 10,5 млн рублей на поддержку временно закрытых аэропортов юга. Деньги были направлены на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов.