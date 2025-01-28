Копенгаген, 28 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Власти Дании выдали компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока — 2», разрешение на консервацию ветки трубопровода, которая получила повреждения в 2022 году. Об этом сообщило 28 января агентство по энергетике королевства (Energistyrelsen).

ИА Регнум

«Выдано разрешение на консервацию поврежденного (сегмента) трубопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море», — отметило ведомство на своём сайте.

В агентстве подчеркнули, что Nord Stream 2 AG собирается провести соответствующие работы во втором или третьем квартале. Уточняется, что для консервации потребуется от двух до трёх недель.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» прогремели в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из строя вышли обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2». Президент России Владимир Путин отмечал, что подобная диверсия не могла быть осуществлена без поддержки на государственном уровне. Российская сторона также уточняла, что располагает доказательствами причастности к подрыву англосаксов.

12 января 2025 года лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен напомнил, что одна из ниток «Северного потока — 2» исправна, её можно запустить для поставок российского газа.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай» Алексей Гривач в разговоре с ИА Регнум отметил, что заявления британских политиков о возможности возобновления поставок газа по уцелевшей ветке газопровода «Северного потока — 2» являются пиаром или провокацией.