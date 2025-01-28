Москва, 28 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Прежде единичные отказы других государств выдавать России преступников стали массовыми и политически мотивированными. Об этом министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил на встрече с руководителем министерства юстиции Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом 28 января.

ГУ МВД

Глава МВД подчеркнул, что важно сообща противодействовать политизации работы правоохранителей, так как искусственно нагнетаемая политическая повестка зачастую сиюминутна. Это создаёт благоприятную почву для криминала.

«Это касается в том числе и ситуации, складывающейся в сфере экстрадиции преступников. Если ранее отказы зарубежных партнёров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер», — процитировала слова Колокольцева официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Монголия, отметил министр, входит в число государств, которые продолжают сотрудничать с Россией в рамках Интерпола. В частности, монгольские правоохранители оперативно выдали российским коллегам жительницу Читы, обвиняемую в по меньшей мере 100 фактах мошенничества при получении социальных выплат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачёв заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года в страну были экстрадированы 34 человека, объявленные в международный розыск. В течение этого периода за рубежом задержали 101 обвиняемого и осуждённого, которые скрывались от российских правоохранительных органов. Кроме того, было установлено местонахождение ещё 52 фигурантов.