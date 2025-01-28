Братислава, 28 января, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Угроза снятия антироссийских санкций может повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского в вопросе транзита газа, заявил 28 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Global Look Press/European Union/XinHua

«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро», — приводит его слова портал Teraz.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление дипломата Еврокомиссии сообщило, что ЕС продолжит вести переговоры с Украиной по вопросу возобновления транзита российского газа, к которым могут также подключить Венгрию и Словакию.

Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину 1 января. Причиной тому послужил отказ Киева продлевать соответствующее соглашение.

Агентство Bloomberg сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

Как передавало ИА Регнум, 27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продлённые ограничения ЕС незаконными, добавив, что они противоречат международному праву,