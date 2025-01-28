Ростов-на-Дону, 28 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Власти Ростовской области начали переговоры о покупке швейных фабрик «Глория Джинс» (GJ), о закрытии которых стало известно 24 января. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Он отметил, что этот вопрос был поднят на совещании по промышленности региона. По словам Слюсаря, более 2,5 тыс. человек уже получили уведомления об увольнении.

«Поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву тщательно отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами. Важно сохранить не только имеющиеся производственные площадки, но и наработанные компетенции, а главное, персонал», ― подчеркнул глава региона.

Савельев в свою очередь заявил, что вопрос приобретения фабрик для сохранения профильной деятельности прорабатывается с тремя инвесторами. Министр считает, что с трудоустройством кадров швейной отрасли вопросов не возникнет. Первые 60 человек уже получили новую работу.

О том, что «Глория Джинс» планирует закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, стало известно 24 января. Основатель и председатель совета директоров компании Владимир Мельников пояснил, что поддерживать работу собственного производства в регионе стало нерентабельно. Причинами стали устаревшие технологии и нехватка кадров.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Арбитражный суд Москвы признал банкротом специализирующуюся на производстве обуви российскую компанию Ralf Ringer. Для погашения долгов компании перед кредиторами её имущество будет распродано.

Исковое заявление в отношении производителя обуви поступило в суд от ООО «Стивали» в июне 2023 года. Компания Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение в Подмосковье. Известно, что компания задолжала арендодателю более 20 млн рублей.