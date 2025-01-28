Фабрикам «Глория Джинс» в Ростовской области ищут новых владельцев
Ростов-на-Дону, 28 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Власти Ростовской области начали переговоры о покупке швейных фабрик «Глория Джинс» (GJ), о закрытии которых стало известно 24 января. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что этот вопрос был поднят на совещании по промышленности региона. По словам Слюсаря, более 2,5 тыс. человек уже получили уведомления об увольнении.
«Поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву тщательно отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами. Важно сохранить не только имеющиеся производственные площадки, но и наработанные компетенции, а главное, персонал», ― подчеркнул глава региона.
Савельев в свою очередь заявил, что вопрос приобретения фабрик для сохранения профильной деятельности прорабатывается с тремя инвесторами. Министр считает, что с трудоустройством кадров швейной отрасли вопросов не возникнет. Первые 60 человек уже получили новую работу.
О том, что «Глория Джинс» планирует закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, стало известно 24 января. Основатель и председатель совета директоров компании Владимир Мельников пояснил, что поддерживать работу собственного производства в регионе стало нерентабельно. Причинами стали устаревшие технологии и нехватка кадров.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре Арбитражный суд Москвы признал банкротом специализирующуюся на производстве обуви российскую компанию Ralf Ringer. Для погашения долгов компании перед кредиторами её имущество будет распродано.
Исковое заявление в отношении производителя обуви поступило в суд от ООО «Стивали» в июне 2023 года. Компания Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение в Подмосковье. Известно, что компания задолжала арендодателю более 20 млн рублей.