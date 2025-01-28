Брюссель, 28 января, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Игровые консоли PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft могут попасть в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС, в Брюсселе полагают, что ВС РФ используют консоли для управления дронами, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. Об этом во вторник, 28 января, сообщает газета Financial Times (FT).

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Microsoft, Nintendo и Sony прекратили продажу товаров в России в марте 2022 года. Запрет предполагается направить против третьих лиц из стран ЕС, которые перепродают такие товары, в том числе подержанные, в Россию.

«Мы действительно изучаем всё, что помогает России вести войну, чтобы включить это в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками», — сказала Каллас.

Предполагается, что ЕС также введёт запрет на поставку в РФ химикатов, «необходимых для российской военной промышленности», и ограничит импорт российского сниженного природного газа, отметила глава дипломатии ЕС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Каллас заявляла, что, если санкции против России будут отменены, позиции Евросоюза ослабнут. ЕС не должен отказываться от этого «инструмента давления», отмечала она, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказаться от санкций.

27 января главы МИД всех 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Власти Венгрии допускали, что заблокируют продление санкций, однако позднее министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что получил от Еврокомиссии гарантии энергетической безопасности республики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, нарастила импортозамещение и собственное производство. Президент Владимир Путин указывал, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Страна развивается, и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом, отмечал глава государства.