Богота, 28 января, 2025, 16:27 — ИА Регнум. В Колумбии приземлился первый рейс из США с депортированными нелегалами. Об этом сообщило местное издание Tiempo.

Соцсети президента Колумбии Густаво Петро

«Самолёт Boeing 737-700, в котором находились 205 колумбийцев, приземлился в семь утра по местному времени (15:00 мск). Самолёт вылетел ночью с армейского аэродрома Биггс военной авиабазы ​​армии США, расположенной в штате Техас», — указано в публикации.

Уточняется, что после приземления нелегалы направились в международный аэропорт Эльдорадо, где прошли все необходимые процедуры миграционной службы Колумбии для въезда в страну. При этом отмечается, что СМИ не удалось пообщаться ни с кем из депортированных граждан.

Как передавало ИА Регнум, после инаугурации президент США Дональд Трамп начал выполнение своих предвыборных обещаний по выдворению нелегалов с территории Соединённых Штатов. Он направил несколько военных самолётов, наполненных иностранцами, в Колумбию и Мексику.

После отказа этих стран принимать воздушные суда Трамп пригрозил им введением пошлин до 25% на все товары. В результате президент Колумбии Густаво Петро согласился принимать все депортационные рейсы из США и даже распорядился выделить для колумбийцев президентский самолёт, чтобы обеспечить их достойное возвращение на родину.

Китай также согласился принять нелегалов из США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин проведёт проверку и примет всех людей с материковой части США, которые являются гражданами Китая.