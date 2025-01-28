Москва, 28 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Новым художественным руководителем Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» стал заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков, пост директора занял Дмитрий Берестов. Их представили коллективу учреждения.

РИА Новости/Владимир Федоренко Владимир Панков

С Панковым и Берестовым работников театра познакомил Марк Варшавер, назначенный ранее президентом театра.

«Сегодня у нас наступает новая эра», — сказал он в ходе мероприятия.

Глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что долгое время в театре не было творческого лидера. По его словам, теперь им станет Владимир Панков.

Фурсин призвал новое руководство не производить резких изменений в работе учреждения. Он подчеркнул, что коллектив должен и дальше стабильно работать. Глава департамента пожелал Панкову и Берестову успехов в творческой деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Панков станет художественным руководителем «Ленкома» стало известно 22 января. После смерти в 2019 году Марка Захарова, который на протяжении 46 лет был худруком театра, на этой должности никого не было. Вопросы управления учреждением решались Марком Варшавером.

В июле 2024 года в возрасте 69 лет скончался музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий. Летом 2024 года Алексей Франдетти объявил, что покидает пост главного режиссёра указанного театра.

14 января 2025 года народный артист России, депутат Государственной думы VIII созыва Дмитрий Певцов проинформировал, что уходит из «Ленкома», в котором проработал 33 года. Он рассказал, в фойе театра убрали его фотографию. Другие подробности Певцов раскрывать не стал. 15 января актриса «Ленкома» и дочь Марка Захарова Александра Захарова заявила, что её попросили уйти из театра.