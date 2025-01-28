Киев, 28 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Ряд украинских медиа попросили своих читателей оказать им финансовую поддержку из-за приостановки американских грантовых программ президентом США Дональдом Трампом.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Часть проектов, которые мы реализуем благодаря грантам, временно останавливаются. Именно поэтому нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас», — передаёт украинский телеканал Hromadske.

Авторы Bihus признались, что американское Агентство по международному развитию (USAID) покрывало значительную часть деятельности медиа.

Также о финансовой помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа». При этом медиа не стали указывать причину такой просьбы.

«В скором времени доступ к материалам на «Украинской правде» может стать платным. Поддержите нас, чтобы и мы без ограничений могли продолжать работу», — пишет УП.

Как передавало ИА Регнум, 20 января глава Белого дома подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США.

В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства. Директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань. Исключением стали Израиль и Египет.

Американские граждане позитивно восприняли решение президента Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.