Чита, 28 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Полиция Забайкалья возбудила уголовное дело против мужчины, ударившего девочку на улице в Краснокаменске, сообщила пресс-служба управления МВД по региону во вторник, 28 января.

МВД России

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). В связи с широким резонансом оно передано для дальнейшего расследования в следственные органы, отметила пресс-служба.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек без всякой видимой причины нанёс ей (девочке. — Прим. ред.) сильный удар в область головы, а затем скрылся. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его», — сказано в сообщении.

Пресс-служба управления СК по Забайкалью, в свою очередь, проинформировала, что сотрудники приступили к расследованию дела по факту нападения на несовершеннолетнюю.

«В ближайшее время будет допрошен подозреваемый. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело после того, как две девочки из Уфы пострадали во время развлекательного квеста, где, по их заявлению, аниматор применил к ним электрошокер.

Сотрудники СК установили, что аниматор применял к несовершеннолетним электрошокер и физическую силу, после чего одной из школьниц понадобилась медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.