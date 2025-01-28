Дублин, 28 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал кадры с границы между Украиной и Румынией, назвав её антиутопией. Соответствующую публикацию он сделал в соцсети X.

РИА Новости/Игорь Маслов

На прикреплённой видеозаписи демонстрируется закрытая граница между государствами, укреплённая несколькими рядами колючей проволоки.

«Так выглядит граница между «сильной, независимой, свободной и демократической» Украиной и Румынией. Антиутопическая реальность Европы 2025 года», — прокомментировал он кадры.

По словам Боуза, такие серьёзные меры требуются для того, чтобы не пропустить украинских беженцев.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации журналистов, за границей продолжают находиться от шести до 10 млн жителей Украины.

Ранее, в июле 2024 года, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться в свою страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособий украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.