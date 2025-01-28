Москва, 28 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов назначен заместителем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила 28 января пресс-служба проекта.

Правительство Нижегородской области

Полковник ВС России Тихонов, награждённый тремя орденами Мужества, стал одним из участников программы в мае 2024 года. Находясь на должности замполпреда, он намерен сосредоточиться на вопросах, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

«Сейчас это одни из ключевых вопросов, важных и для наших семей, и отдельного региона, и округа в целом», — отметил он.

Программу «Время героев» Тихонов назвал хорошим фундаментом, который в дальнейшем позволит добиться высоких результатов в работе. Он проходил обучение под наставничеством полпреда в ПФО Игоря Комарова.

Александр Тихонов родился в чувашском селе Сабанчино в 1981 году. Окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище и Михайловскую военную артиллерийскую академию. Помимо трёх орденов Мужества, награждён орденом Александра Невского и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Как сообщало ИА Регнум, кадровая программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по инициативе главы государства Владимира Путина.

Назначения на различные должности ранее получили 18 участников первого потока. В их числе полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор от исполнительной власти Курской области Алексей Кондратьев, заместитель губернатора Калужской области Александр Шляпников.

Руководителя программы «Время героев» Марию Костюк в ноябре 2024 года назначили врио губернатора Еврейской автономной области.