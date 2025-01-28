Москва, 28 января, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Расшатывание позиций сербских властей является целью Запада в организации массовых протестов в Сербии. Об этом 28 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Кадр из видео

«То что Запад не отказывается от своих планов расшатывания ситуации в Сербии — это, я думаю, общеизвестный факт», — сказал сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что, согласно данным белградских журналистов, около трети участников протестных акций являются украинскими гражданами. Чижов отметил, что часть из них могла прибыть в Сербию в статусе беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января сербский премьер-министр Милош Вучевич, который объявил о своей отставке, рассказал, что массовые протесты, охватившие его страну, организованы из-за границы. Он обратил внимание, что, как только появлялась надежда на общественный диалог, случался очередной инцидент, который повышал уровень напряжённости в обществе.

19 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, задействовав студентов и других участников протестных акций.

Протесты в Сербии наблюдаются с ноября 2024 года после происшествия на вокзале в городе Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного навеса погибли 14 человек. Участники акций призвали отправить в отставку некоторых официальных лиц, включая Вучевича и главу администрации Нови-Сада Милана Джурича.