Лондон, 28 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Лондоне активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали спектакль «Буря» с Сигурни Уивер, сообщила во вторник, 28 января, газета The Times.

httlwtheatres. co.uk актриса Сигурни Уивер

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира шёл в театре Друри-лейн. Активисты вышли на сцену, когда Уивер произнесла одну из своих реплик («Появись»).

По этим данным, участники акции выстрелили из конфетти-пушки и развернули транспарант с надписью «Более 1,5°C — это глобальное кораблекрушение». Спектакль был остановлен.

Всемирная метеорологическая организация ранее сообщила, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Это был первый год, когда глобальная температура в среднем превысила доиндустриальный уровень больше чем на 1,5°C, отмечала организация.

Кораблекрушение — один из основных эпизодов сюжета «Бури».

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе активисты той же организации осквернили могилу учёного Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, оставив на ней надпись о глобальном потеплении: «1,5 is Dead» (1,5 — мертва). Представители аббатства вызвали полицейских, которые задержали и доставили в участок двух женщин. Специалисты аббатства приступили к очистке надгробия.

В сентябре 2024 года активисты Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее. При рассмотрении дела в Вестминстерском магистратском суде вину в нанесении ущерба они не признали.