Москва, 28 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден хотел, чтобы пост президента России занимал не Владимир Путин, а кто-то слабее. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Global Look Press/Chip Somodevilla/Keystone Press Agency

«Байден понимает, что сила и преимущество России — в её лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то, похожего на экс-президента СССР Михаила Горбачёва или главу киевского режима Владимира Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошёл», — рассказал депутат в беседе с News.ru.

Шеремет также призвал правоохранительные органы проверить информацию, недавно поступившую от американского журналиста Такера Карлсона, касательно возможного покушения на Путина, которое планировал организовать Байден.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби назвал попытки администрации США убить президента России «безумием». Особую ответственность он возложил на бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам Карлсона, фактически руководил американским государством в последние месяцы правления Байдена и делал «всё возможное», чтобы ускорить начало войны между Россией и США.

9 января спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что отказ Байдена от переговоров с Путиным является самой большой его ошибкой на посту президента. По словам Келлога, глава государства для достижение результата должен поддерживать диалог как с союзниками, так и с противниками, несмотря на то, что это непросто.