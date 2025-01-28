Рига, 28 января, 2025, 14:03 — ИА Регнум. В Латвии медицинский реабилитационный центр приостановил обучение специалистов из Украины из-за указа президента США Дональда Трампа о временном прекращении американской помощи иностранным государствам, сообщает новостной портал LSM.

едит: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней программы американской помощи иностранным государствам Национальный реабилитационный центр «Вайвари» временно приостановил обучение украинских специалистов в рамках финансируемого США проекта», — сказано в публикации.

Уточняется, что обучение украинских медиков проводилось в рамках финансируемого Вашингтоном проекта, чтобы они могли оказывать помощь раненым бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Выделяемые деньги покрывали расходы на проезд, проживание, а также были направлены на оплату труда специалистов.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение Риги приостановить программу обучения украинских медиков «словом на букву П».

«Какое-то слово крутится в голове на букву П, точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января подписал указ, который на 90 дней приостанавливает оказание помощи Украине и другим странам. В документе уточняется, что никакая американская помощь другим странам не должна выделяться так, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике Штатов.

Соответствующая инициатива американского лидера стала красноречивым сигналом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.