Белогорск, Амурская область, 28 января, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Поиски человека продолжаются на предприятии в Белогорске, где произошёл взрыв. Об этом 28 января сообщил пресс-центр управления МЧС России по Амурской области.

МЧС России

«В настоящее время специалисты продолжают обследование помещений и бункеров», — говорится в сообщении.

Из Благовещенска в Белогорск направили дополнительную группу спасателей, среди них — кинолог с собакой. Всего на месте ЧП работают 41 человек и 11 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944157" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, к взрыву на предприятии в Белогорске привело нарушение технологического процесса. Производственное здание получило повреждения, отмечалось, что под завалами может находиться человек. Остальные работники эвакуировались самостоятельно.