Киев, 28 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Если конфликт на территории Украины не будет остановлен, а террор главы киевского режима Владимира Зеленского — прекращён, Украина может исчезнуть уже через год, заявил во вторник, 28 января, депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Zuma\TASS

В своём Telegram-канале Дмитрук, находящийся в Англии, рассказал, что ежемесячные потери ВСУ, по его данным, составляют около 45 тыс. человек (включая 30 тыс. дезертиров), в то время как пополнение — в несколько раз меньше. На фронте находится около 300 тыс. военных ВСУ, и уже через шесть, если не через три месяца, украинская армия перестанет быть боеспособной, заявил депутат.

«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может, чуть больше. Такой же сценарий нас ждёт, если будут выборы, а к власти придет «партия войны», они добьют нас очень быстро», — написал Дмитрук.

Как передавало ИА Регнум, обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что украинский фронт рухнет в течение 100 дней, если Зеленский не согласится пойти на мирные переговоры с Россией. Парламентарий заявил, что Зеленский, чтобы получать дополнительные средства от западных партнёров, врёт, завышая в несколько раз реальную численность ВСУ.

Украинские СМИ ранее сообщали, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) на встрече с депутатами Рады заявил: если мирные переговоры не начнутся до лета, под угрозой может оказаться «само существование» Украины. Представители ГУР опровергли эти сообщения, а некоторые депутаты Верховной рады подтвердили, указав при этом, что слова Буданова были вырваны из контекста.

20 января президент России Владимир Путин вновь отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.