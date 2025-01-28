Белград, 28 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Студенты и сторонники оппозиции, устроившие акцию протеста в Белграде, завершили 24-часовую блокаду крупнейшей транспортной развязки ― Автокоманды. Импровизированные кухни и палатки, поставленные на ночь, протестующие свернули к 10:00 (12:00 мск) 28 января.

IMAGO/Aleksandar Djorovic/TASS

Об акции не было официально заявлена властям, однако её охраняла полиция, дежурили пожарные расчёты и кареты скорой помощи, сообщило «РИА Новости». Утром городские службы утром убрали автоцистерны с питьевой водой и биотуалеты, собрали плакаты и оставшийся мусор. Движение на Автокоманде восстановили.

Участники акции заявили, что намерены продолжить протесты и призывают граждан к генеральной забастовке.

Как передавало ИА Регнум, акции протеста в Сербии начались в конце 2024 года после трагического инцидента на вокзале в Нови-Саде, где 14 человек погибли при обрушении бетонного навеса. Митингующие потребовали отставки ряда руководителей, включая мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

27 января студенты и поддерживающие их горожане перекрыли важный перекрёсток в Белграде. Они решили блокировать движение транспорта по этому участку в течение 24 часов.

На следующий день премьер Сербии официально сообщил, что подал прошение об уходе в отставку. Своё решение он объяснил протестами в стране и расколом в обществе. Вместе с ним, согласно сербским законам, уйдёт в отставку и всё правительство.

Президент Сербии Александр Вучич 19 января заявил, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций.