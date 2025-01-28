Белград, 28 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Массовые протесты, охватившие Сербию, управляются из-за границы. Об этом заявил сербский премьер-министр Милош Вучевич, который 28 января объявил о своей отставке.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

«Они (организаторы) ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям. Это подло — умышленно поставить под угрозу Сербию как государство», — сказал он.

Вучевич уточнил, что речь идёт не только о демонстрациях, но и о стычках на улицах, блокаде дорог и мостов. В пример политик привёл потасовку, организованную в ночь на 28 января возле офиса правящей Сербской прогрессивной партии в городе Нови-Саде.

Вучевич также обратил внимание, что, как только появлялась надежда на общественный диалог, случался очередной инцидент, который повышал уровень напряжённости в обществе. Политик добавил, что в отставку также подал глава администрации Нови-Сада Милан Джурич.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сербская газета «Вечерние новости» написала, что Вучевич решил уйти со своего поста. Согласно сербским законам, вместе с ним в отставку уйдёт всё правительство страны.

Позже Вучевич подтвердил эту информацию на пресс-конференции. Он отметил, что провёл длительный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, который согласился с доводами премьер-министра и принял его прошение.

Ранее сам сербский лидер отмечал, что представители западных спецслужб через своих агентов пытаются организовать в Сербии цветную революцию, использовав студентов и других участников протестных акций. Протесты в республике начались в ноябре 2024 года после инцидента на вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного навеса погибли 14 человек. Протестующие потребовали отставки ряда официальных лиц, включая Вучевича и Джурича.