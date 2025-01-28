Москва, 28 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Скорость доступа к данным центра хранения сейсмической информации «Роснефти» выросла более чем на 20%. Это было достигнуто благодаря модернизации информационной системы и аппаратно-технического комплекса.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» увеличила скорость работы центра хранения информации

Работа комплекса основана на информационной системе «КБД «Геобанк-Сейсморазведка», которая не имеет аналогов в России и мире. Она обеспечивает доступ к данным сейсморазведки для специалистов «Роснефти» со всей страны. Ежегодно в центр поступает 500-800 ТБ информации.

Благодаря данным, которые хранятся в центре, снижается необходимость в проведении дополнительных полевых сейсмических исследований. В свою очередь, это сокращает затраты на геологоразведочные работы в среднем на 2%.

Общий объём информации, хранящейся в центре, превысил 5800 ТБ, что сопоставимо с объемом данных, которые содержатся в 6 миллиардах 400-страничных бумажных книг. Для примера: весь фонд Российской государственной библиотеки содержит около 50 миллионов экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров.