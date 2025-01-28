Нефтеюганск, Югра, 28 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Экономический эффект программы энергосбережения на предприятии «РН-Юганскнефтегаз» (крупнейший нефтедобывающий актив «Роснефти») составил около 2,3 млрд рублей, что почти на 30% выше аналогичного показателя предыдущего периода. Предприятие смогло сэкономить более 495 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Программа энергосбережения принесла «РН-Юганскнефтегазу» более ₽2 млрд

На предприятии внедрили более 40 тысяч энергосберегающих операций. Самым успешным проектом стало использование погружных вентильных электродвигателей и электродвигателей с повышенным напряжением. В прошлом году на месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» установили более 5 тыс. таких двигателей, что помогло сэкономить порядка 150 млн кВт⋅ч.

Еще более 7,6 млн кВт⋅ч удалось сэкономить благодаря модернизации центробежных секционных насосов, используемых для поддержания пластового давления. Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» завершил масштабную модернизацию освещения. За четыре года на предприятии заменили более 75 тыс. светильников на светодиодные. Эффект от этого составил порядка 100 млн кВт⋅ч/год.

«РН-Юганскнефтегаз» сертифицирован по международному стандарту ISO 50 001 «Система энергетического менеджмента», что подтверждает объективность оценки эффективности энергопотребления и снижение воздействия на окружающую среду.